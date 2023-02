Published: 17 Feb 2023 2 PM Updated: 17 Feb 2023 2 PM Instant-ஆ Face & Neck Bright ஆக இந்த Oil Apply பண்ணுங்க! - Vasundhara Tips | Homemade Face Glow Oil பிரியங்கா.ப வெ.அன்பரசி

Here in this video beauty therapist vasundhara gives a wonderful home remedy to get brighter & glowing skin instantly. she gives a face glow oil recipe that consists of 11 herbal ingredients.