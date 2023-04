Published: 03 Apr 2023 4 PM Updated: 03 Apr 2023 4 PM Face Dull-ஆ இருக்கா? இத Use பண்ணி பாருங்க! - Dr Shwetha Rahul | How to Choose Right Sunscreen? பிரியங்கா.ப வெ.அன்பரசி

Here Dr.Shwetha Rahul (Dermatologist) tells us the harm when you dont apply sunscreen regularly, how to choose sunscreen and why one should apply sunscreen at home.