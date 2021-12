Published: 23 Dec 2021 7 AM Updated: 23 Dec 2021 7 AM Daily Makeup For Dusky Skin Using Affordable Products | Dark Skin Makeup Tutorial | Tips & Tricks பிரியங்கா.ப சு.சூர்யா கோமதி ஶ்ரீராஜ் ஆ.முத்துக்குமார்

Here in this video makeup artist vimala shows us how to do everyday makeup for dusky skin using affordable products. She gives the tips & tricks to do impeccable makeup.