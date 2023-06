Published: 21 Jun 2023 4 PM Updated: 21 Jun 2023 4 PM Acne Scar Removal | முகத்தில் குழி குழியா இருக்கா? இத பண்ணுங்க! - Beautician Vasundhara | Pimples பிரியங்கா.ப வெ.அன்பரசி

Are stubborn acne scars causing you distress? Look no further! Our beautician, Vasundhara, will guide you through a procedure that can help you achieve a smoother and more radiant complexion. Learn dermabrasion's gentle exfoliation technique to promote new, healthy skin.