Published: 26 May 2022 1 PM Updated: 26 May 2022 1 PM

How to: கேச வளர்ச்சியை பராமரிப்பது எப்படி? I How to maintain Hair Growth?

சீரிய இடைவெளியில், குறைந்தபட்சம் மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுறையாவது, கேசத்தின் நுனிப்பகுதியில் கிளை பிரிந்திருக்கும் பலவீனமான பாகத்தை (Split Ends) வெட்டிவிடுவது நல்லது. இப்படி செய்வதன் மூலம், அந்த ஸ்பிளிட் எண்ட்ஸ் மேல்நோக்கிப் பரவுவதைத் தடுக்கலாம்.

Published: 26 May 2022 1 PM Updated: 26 May 2022 1 PM