Bridal Makeup Artist Choose பண்றப்போ இதெல்லாம் கண்டிப்பா கவனிங்க! - Ponni Makeup Artist Shares

Here in this video Bridal & Celebrity makeup artist Ponni talks about the bridal makeup industry and she gives tips for brides on how to choose makeup artist. she shares about waterproof makeup and how to remove it.