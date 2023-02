Published: 21 Feb 2023 7 AM Updated: 21 Feb 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

சிறுநீரகங்களை ஆரோக்கியமாக பராமரிக்க... இவற்றை பின்பற்றுங்கள்!

சிறுநீரகச் செயலிழப்பு ஏற்பட்டால், மாற்று சிறுநீரகம் பொருத்துவதுதான் ஒரே தீர்வு. சரியான முறையில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்திருந்து, மருந்துகளும் சரியான முறையில் தொடர்ந்து எடுத்துக் கொண்டிருந்தால் 15-20 வருடங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம்.

News kidney