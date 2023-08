Published: Just Now Updated: Just Now

அளவுக்கு மிஞ்சினால் தண்ணீரும் நஞ்சாகலாம்... உண்மை சம்பவமும் மருத்துவர் விளக்கமும்!

தாகத்துக்கு உடனே தண்ணீர் பருகுங்கள், அதே நேரம் அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் குடித்தால் என்ன நேரிடும் தெரியுமா?

News தண்ணீர்