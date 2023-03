Published: Just Now Updated: Just Now

தமிழ்நாட்டில் பரவும் இன்ஃப்ளுயென்சா காய்ச்சல்... தப்பிப்பது எப்படி? மருத்துவ விளக்கம்

தமிழ்நாட்டில் இன்ப்ளுயன்சா காய்ச்சலின் தற்போதைய நிலை எப்படி உள்ளது... குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விளக்குகிறார் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை டீன் தேரணி ராஜன்...

News காய்ச்சல் | மாதிரிப்படம்