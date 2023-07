Published: Just Now Updated: Just Now

நீரிழிவு முதல் புற்றுநோய் வரை ஏற்படுத்தும் செயற்கை இனிப்புகள் - WHO அறிவிப்புக்கு மருத்துவ விளக்கம்

பொதுவாகவே செயற்கை இனிப்புகள் எடுத்துக்கொள்வது குடலில் பிரச்சனை ஏற்படுத்தும். குடலில் ஏற்படும் பிரச்னைகளால் நீரிழிவு நோய், புற்றுநோய், இதயநோய் போன்றவை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு.