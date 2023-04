Published: Just Now Updated: Just Now

பூரான் உண்ணும் சீனர்கள்.. உடலில் விஷம் ஏறாதா? மருத்துவர் தரும் விளக்கம்!

பூரானின் உடலில் விஷத்தன்மை உள்ள பகுதிகளை நீக்கிவிட்டு உட்கொள்ளக்கூடிய பகுதிகளை சாப்பிடலாம். ஆனால் அதை முறையாக நீக்கி பக்குவமாக சமைக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்‌.