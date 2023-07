Doctor Vikatan: சர்க்கரை நோயாளிகள் வாழைப்பழம், மாம்பழம் சாப்பிடலாமா?

Published: 15 Jul 2023 9 AM Updated: 15 Jul 2023 9 AM

எல்லாப் பழங்களிலும் சர்க்கரைச்சத்து இருக்கும். வாழைக்காயில் சர்க்கரை குறைவு. அதுவே வாழைப்பழத்தில் அதிகம். மாங்காயில் சர்க்கரை குறைவு, மாம்பழத்தில் அதிகம். காய், பழமாகும்போது அதன் சர்க்கரைச்சத்து கூடவே செய்யும்.