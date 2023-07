Doctor Vikatan: வெள்ளரி, இஞ்சி, எலுமிச்சை சேர்த்த தண்ணீர்.... உடலிலுள்ள நச்சுகளை நீக்குமா?

Published: 30 Jul 2023 9 AM Updated: 30 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

உடலானது தன்னைத்தானே தினமும் டீடாக்ஸ் எனப்படும் நச்சுநீக்கத்தைச் செய்து கொள்ளும். உங்களுடைய கல்லீரலும் சிறுநீரகங்களும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் இந்தச் செயல் தானாக நடக்கும்.