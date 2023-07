Doctor Vikatan: மைதாவில் தயாரிக்கப்படும் பிரெட்டை நோயாளிகளுக்குப் பரிந்துரைப்பது ஏன்?

Published: 31 Jul 2023 9 AM Updated: 31 Jul 2023 9 AM

உணவுகளில் பெரும்பாலும் மைதா உணவுகள் இடம்பெறுகின்றன. சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவுச்சத்தை அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்வதால் குழந்தைகளுக்குக் கூட மலச்சிக்கல் பிரச்னை சகஜமாகி விட்டது.

health பிரெட் ( freepik )