Published: 08 Aug 2023 11 AM Updated: 08 Aug 2023 11 AM

How To: உணவுகள் மூலம் பார்வைத்திறனை மேம்படுத்துவது எப்படி? | How To Maintain Eye Health By Foods?

வைட்டமின் ஏ அடங்கிய உணவுகள் அனைத்தும் விழித்திரைக்கு நல்லது. பளிச்சிடும் நிறத்தில் இருக்கும் பழங்கள், காய்கறிகள் அனைத்திலும் வைட்டமின் ஏ அடங்கியிருக்கும். வைட்டமின் டி சத்தும் பார்வைத்திறனுக்குத் தேவையானது. இளவெயில் மூலம் வைட்டமின் டி சத்து கிடைக்கப்பெறும்.