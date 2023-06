Published: 16 Jun 2023 11 AM Updated: 16 Jun 2023 11 AM

கறிவேப்பிலை: கேச வளர்ச்சி, கட்டுக்குள் சர்க்கரை, கல்லீரலுக்குக் காவல்... எத்தனை பலன்கள் தெரியுமா?!

கறிவேப்பிலை ஆன்டி - கிளைசிமிக் வகை உணவு என்பதால், ரத்தத்தில் உள்ள குளூக்கோஸ் அளவைச் சீராக வைத்திருக்க உதவும். இதனால், சர்க்கரைநோயாளிகள் சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க கறிவேப்பிலையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.