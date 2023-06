Published: 21 Jun 2023 11 AM Updated: 21 Jun 2023 11 AM

கஃபைன் இல்லாத காபி வகையை உருவாக்கும் ஆய்வு... வெற்றியை நெருங்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள்!

கஃபைன் நீக்கப்பட்ட காபியின் நுகர்வு அமெரிக்காவில் சுமார் 10% சந்தையில் உள்ளது. இந்த புதிய காபி வகைகளால், ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற அதிக காபி நுகர்வு அதிகமுள்ள பகுதிகளில் ஒரு முக்கியச் சந்தையை உருவாக்க முடியும்