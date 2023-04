Published: 11 Apr 2023 11 AM Updated: 11 Apr 2023 11 AM Fruits அதிகமா சாப்பிட்டா ஆபத்தா? - Dietitian Shiny Explains | Weightloss Mistakes | Diet Tips பிரியங்கா.ப சு.சூர்யா கோமதி

Here in this video dietitian shiny talks about the diet mistakes that we do while dieting for weight loss. She also tells about the portion control and what one should do before start diet.