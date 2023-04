Published: Just Now Updated: Just Now

ஒரே சிறையில் 44 கைதிகளுக்கு ஹெச்.ஐ.வி பாதிப்பு; மருத்துவ மையம் அமைத்து சிகிச்சை!

ஒரு பெண் கைதி உட்பட 44 கைதிகளுக்கு ஹெச்.ஐ.வி தொற்று இருப்பது கண்டறியட்டுள்ளது. எந்தவொரு சிறைக் கைதியும் ஹெச்.ஐ.வியால் பாதிக்கப்படும் பட்சத்தில், அவருக்கு இலவச சிகிச்சையும், மருந்துகளும் தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (NACO) வழிகாட்டுதல்களின்படி வழங்கப்படும்.