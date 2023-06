Published: 12 Jun 2023 11 AM Updated: 12 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சென்னை மருத்துவமனையில் நடிகை ரோஜா அனுமதி; கால் பிரச்னைக்கு சிகிச்சை!

திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக் குறைபாடு காரணமாக சென்னை, கிரீம்ஸ் ரோடில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ரோஜா அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.