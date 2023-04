Published: 09 Apr 2023 7 AM Updated: 09 Apr 2023 7 AM

கோவிட் பாதிப்புக்குப் பின் மாரடைப்பு விகிதம் அதிகரித்துள்ளதா? நிபுணர்கள் தரும் விளக்கம்!

இந்த "லாங் கோவிட்" நினைத்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்றே கூறியுள்ளன. கோவிட் தொற்று ஏற்பட்ட 5% மக்களுக்கு மட்டுமே லாங் கோவிட் பிரச்னை இருப்பதாகவும் மீதமுள்ள 95% பேர் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாகவே ஆய்வுகள் தெரிவித்துள்ளன.