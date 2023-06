Published: 01 Jun 2023 7 AM Updated: 01 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

2025-ம் ஆண்டுக்குள் காசநோயை ஒழித்துவிட முடியுமா? இலக்கை எட்டும் பயணத்தில் இந்தியாவின் நிலை என்ன?

காசநோய் குறைந்திருக்கும் விகிதம், ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டிருந்ததை விட மிகவும் குறைவானது ஆகும். நோய் எண்ணிக்கை சற்று குறைந்துள்ளது போல் தெரிந்தாலும் இன்னமும் இந்தியாவில் ஏற்படும் நோய் பாதிப்பு தொடர்பான மரணங்களுக்கு, காசநோய் மூன்றாவது பெரும் காரணியாக திகழ்ந்து வருகிறது.