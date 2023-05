Published: 19 May 2023 5 PM Updated: 19 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

வெப்ப அழுத்தத்தால் ஏற்படும் உடல்நல பாதிப்புகள்... தவிர்க்கும் வழிமுறைகள்; மருத்துவ விளக்கம்!

வெப்ப அழுத்தத்தால் உடல் களைப்பு அதிகரித்து கடுமையான தலைவலி, வாந்தி, மயக்கம், தலைச்சுற்றல், ரத்த அழுத்தம் குறைவு என உடலில் பல வகையான பிரச்னைகள் ஏற்படும். இதில் கடைசி கட்டமே, ஹீட் ஸ்ட்ரோக்.