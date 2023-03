Published: 20 Mar 2023 11 AM Updated: 20 Mar 2023 11 AM

கிரிக்கெட் விளையாடியபோது மாரடைப்பு; மைதானத்திலேயே பிரிந்த உயிர்; ஒன்றரை மாதத்தில் 8வது நிகழ்வு!

மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த நண்பர்கள், அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு அவரை கொண்டு சென்றுள்ளனர். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர், இறந்த நிலையில் அவர் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தனர்.