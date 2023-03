Published: Just Now Updated: Just Now

எதிர்கால கொரோனா எப்படி இருக்கும்? இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் விரிவான பாடப் புத்தகம்!

மாறுபட்ட உயிரியல் பண்புகளுடன் புதிய வேரியன்ட்டுகள் வரலாம். இவற்றை நிராகரிக்க முடியாது. ஏனெனில் பல வைரஸ்களை போல அல்லாமல், SARS COV 2 பல உறுப்பு அமைப்புகளைச் சேதப்படுத்தும் திறன் கொண்டது.

