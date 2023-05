Published: 08 May 2023 3 PM Updated: 08 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

கோடை மழையில் நனைந்தால் சளி, காய்ச்சல் வரும் என்பது உண்மையா? மருத்துவ விளக்கம்!

மழையில் நனைந்துவிட்டால் உடை மாற்றும் முன்பு, சோப்பு தேய்த்து உடலைக் கழுவுவது நல்லது

health மழை ( File image )