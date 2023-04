Published: Just Now Updated: Just Now

நடிகர் பாலாவை பாதித்த கல்லீரல் செயலிழப்பு... காரணங்கள், தீர்வுகள் - மருத்துவ விளக்கம்!

``கல்லீரல், தனது பணியைச் செய்ய இயலாமல் முற்றிலும் செயலிழப்பதை 'தீவிர கல்லீரல் செயலிழப்பு' (Acute liver Failure) எனக் கூறுவோம். இந்த நிலை ஏற்படும்போது, கல்லீரலால் செய்யப்படும் பணி எதுவுமே உடலில் நடைபெறாமல் நின்றுபோகும்.