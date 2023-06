Published: Just Now Updated: Just Now

நாயுடன் அதனை வளர்ப்பவருக்கும் புற்றுநோய்; கைவிரித்த மருத்துவர்கள்... அடுத்து என்ன?

முதலில் நாய்க்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு இருப்பதும், சிறிது காலத்திற்குப் பின் அதனை வளர்ப்பவருக்கு அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதையும் கண்டறிந்துள்ளார்.