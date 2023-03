Published: Just Now Updated: Just Now

கடுமையான சுவாசத்தொற்று, இருவர் உயிரிழப்பு; இன்ஃபுளூயன்ஸா வைரஸின் முதல் மரணங்கள் பதிவு!

நாடு முழுவதும் சில மாதங்களாகவே H3N2 இன்ஃபுளூயன்சா காய்ச்சல் அதிகரித்து வரும் சூழலில், முதன்முறையாக இந்தக் காய்ச்சலால் இருவர் பலியாகியுள்ளனர். ‘ஹாங்காங் காய்ச்சல்’ என்று அழைக்கப்படும் இந்தக் காய்ச்சலால் இதுவரை 90 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.