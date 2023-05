Published: 04 May 2023 1 PM Updated: 04 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

உயிரைக்கொல்லும் சுவாச ஒத்திசை வைரஸ் RSV - உலகின் முதல் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்த அமெரிக்கா!

உலகில் முதன்முறையாக RSV தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அமெரிக்கா. இங்கிலாது நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தத் தடுப்பூசி விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது.

health RSV vaccine

Share