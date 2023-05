Published: 09 May 2023 6 AM Updated: 09 May 2023 6 AM

என்ன நோய், எந்த டாக்டர்? 15 - காது, மூக்கு, தொண்டை... மூன்று உறுப்புகள், ஒரே மருத்துவர்... ஏன்?