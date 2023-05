Published: 18 May 2023 6 PM Updated: 18 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஹெச்ஐவியை விரட்ட தொடர்ந்து போராடி வரும் மருத்துவத்துறை! | #WorldAIDS VaccineDay

எய்ட்ஸ் நோயை முற்றிலும் குணப்படுத்துவதற்கான தடுப்பூசி, இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. ஆனால் அதற்கான ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன.