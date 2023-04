Doctor Vikatan: தூங்காமல் சிணுங்கிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தை, போதிய தாய்ப்பால் இல்லாததுதான் காரணமா?

Published: 23 Apr 2023 9 AM Updated: 23 Apr 2023 9 AM

குழந்தைக்குத் தாய்ப்பால் போதுமான அளவு கிடைக்கிறதா, இல்லையா என்பதை சில அறிகுறிகளை வைத்துக் கண்டுபிடிக்கலாம். தாய்ப்பால் குடிக்கத் தொடங்கியதும் குழந்தை வேகமாக உறிஞ்சத் தொடங்கும். பிறகு ஒருவித சத்தத்துடன் உறிய ஆரம்பிக்கும். இடையிடையே உறிஞ்சுவதை நிறுத்தும்.

