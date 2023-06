Doctor Vikatan: இதய ஆரோக்கியத்துக்கு பிரத்யேக உடற்பயிற்சிகள் உண்டா; 50+ வயதில் அவற்றைத் தொடங்கலாமா?

Published: 11 Jun 2023 9 AM Updated: 11 Jun 2023 9 AM

வயதாக, ஆக தசைகளின் அடர்த்தியும் எலும்புகளின் அடர்த்தியும் குறையத் தொடங்கும். ஸ்ட்ரென்த் டிரெயினிங் பயிற்சிகளின் மூலம் இந்தப் பிரச்னைகளைத் தவிர்க்க முடிவதோடு, இதய ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தலாம்.

