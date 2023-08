Doctor Vikatan: 7 வயதுப் பெண் குழந்தைக்கு உடலில் ரோம வளர்ச்சி; பிற்கால பிசிஓடி பாதிப்பின் அறிகுறியா?

Published: 04 Aug 2023 9 AM Updated: 04 Aug 2023 9 AM

பூப்பெய்திய பெண் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகிற அதிகப்படியான ரோம வளர்ச்சி என்பது ஹார்மோன்களின் சமநிலையின்மை காரணமாக வரலாம். உதாரணத்துக்கு டெஸ்டோஸ்டீரான் என்கிற ஹார்மோன் அதிகமிருப்பதால் அப்படி வரலாம்.

News ரோம வளர்ச்சி | மாதிரிப்படம்