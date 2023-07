Doctor Vikatan: இரண்டு சிறுநீரகங்களும் பழுதான நிலையில், சித்த மருத்துவம் தீர்வு தருமா?

Published: 09 Jul 2023 9 AM Updated: 09 Jul 2023 9 AM

கிட்னி பாதிக்கப்பட்ட நபர் மூக்கிரட்டை கீரை சாப்பிடலாம். சிறுநீரகச் செயல்பாட்டை சீராக்குவதில் அபரிமிதமாக வேலை செய்யக்கூடியது இந்தக் கீரை.

News சிறுநீரகம்