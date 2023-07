Doctor Vikatan: ஹார்ட் அட்டாக்கை தடுக்குமா மீன் எண்ணெய் மாத்திரைகள்?

Published: 12 Jul 2023 9 AM Updated: 12 Jul 2023 9 AM

மக்கள் பலரும் தினமும் மீன் எண்ணெய் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள். அது அவர்களது தினசரி ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலத் தேவையை நிறைவேற்றலாம். ஆனால் இதை யார், எவ்வளவு எடுக்க வேண்டும் என்ற அளவு தெரியாமல் எடுப்பது ஆபத்தானது.

News மீன் எண்ணெய் நல்லதா?