Doctor Vikatan: குழந்தைகளையும் பாதிக்குமா மலச்சிக்கல்... மலமிளக்கிகள் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானதா?

Published: 02 Jul 2023 9 AM Updated: 02 Jul 2023 9 AM

புற்றுநோய் கட்டி இருந்தாலும் மலம் தடைப்படலாம். புற்றுநோய் இல்லாத நிலையில் சில பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையானது பெரிதானதன் விளைவாக அது சிறுகுடல் பகுதியை அழுத்துவதாலும் மலச்சிக்கல் ஏற்படலாம்.

News மலச்சிக்கல்