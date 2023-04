Doctor Vikatan: வயிற்றுப்போக்கை ஏற்படுத்தி, உடல் எடையைக் குறைக்குமா நெல்லிச்சாறு?

Published: 01 Apr 2023 9 AM Updated: 01 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ஒரு நெல்லிக்காய் என்பது 200 முதல் 950 மில்லிகிராம் வரை இருக்கும். அதில் அவரவர் உடல் தன்மைக்கேற்ப சத்து உட்கிரகிக்கப்படும். உதாரணத்துக்கு 200 மில்லிகிராம் அளவுள்ள நெல்லிக்காயில் 100 மில்லிகிராம் அளவு வைட்டமின் சி சத்து உடலில் சேரலாம்.

News நெல்லிக்காய்ச் சாறு