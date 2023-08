Doctor Vikatan: குழந்தையைக் கொஞ்சுவதும் முத்தமிடுவதும் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்குமா?

Published: 07 Aug 2023 9 AM Updated: 07 Aug 2023 9 AM

பொதுவாகவே குழந்தைகளை அதீத சுத்தம் பார்த்து, பொத்திப் பொத்தி வளர்ப்பது அவர்களது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பாதிக்கும். அளவுக்கதிக சுத்தம், சுகாதாரம் பார்த்து வளர்க்கப்படுகிற குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வாமை பாதிப்பு அதிகம் தாக்கும்.

