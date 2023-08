Doctor Vikatan: குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பாக வளர்ப்பது நோய் எதிர்ப்புத்திறனை பாதிக்குமா?

Published: 02 Aug 2023 9 AM Updated: 02 Aug 2023 9 AM

அதீத சுத்தம் பார்ப்பது, சுத்தத்தில் அலட்சியமாக இருப்பது என இரண்டுமே தவறுதான். வெளியிடங்களில் தண்ணீர் உட்பட எதையும் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதிக்காமல் குழந்தைகளை பொத்திப் பொத்தி வளர்க்கும் பெற்றோர்கள் பலர். இன்னொரு பிரிவினரோ எல்லாவற்றையும் சாப்பிட அனுமதிப்பார்கள்.

