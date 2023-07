Doctor Vikatan: பொலிவற்ற கூந்தல் மற்றும் சருமம்... புரதச்சத்துக் குறைபாடு காரணமாகுமா?

Published: 06 Jul 2023 9 AM Updated: 06 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ஒருவருக்குப் புரதச்சத்துக் குறைபாடு இருக்கும்போது அவர்கள் மிகவும் களைப்பாக உணர்வார்கள். கூந்தல் மெலியும். நகங்கள் உடையும். எந்த விஷயத்திலும் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகும்.

News பொலிவற்ற கூந்தல்