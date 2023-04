Doctor Vikatan: உணவுக்குழாய் எரிச்சலும், பசியின்மையும் புற்றுநோயின் அறிகுறிகளா?

Published: 17 Apr 2023 9 AM Updated: 17 Apr 2023 9 AM

இரைப்பையில் அமிலம் இருக்கும். அதே நேரம் உணவுக்குழாயில் அமிலம் இருக்காது. உணவுக்குழாய்க்கும், இரைப்பைக்கும் இடையில் ஒரு வால்வு இருக்கும். வயிறுமுட்ட சாப்பிட்டுவிட்டு, தலைகீழாகத் தொங்கினால்கூட உணவானது வெளியே வராது. அந்த வால்வுதான் இதற்கு காரணம்.

