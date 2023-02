Doctor Vikatan: வலிப்பு வந்தவர் கையில் சாவிக்கொத்து கொடுக்கலாமா?

Published: 22 Feb 2023 9 AM Updated: 22 Feb 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

வலிப்பு வந்த நபர் உயரமான இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால், முதலில் அவரை பாதுகாப்பாக கீழே இறக்கிவிட வேண்டும். உடம்பு வெட்டும் நிலையில், அவரது தலைக்குக் கீழே மென்மையான பொருள் எதையாவது வைக்க வேண்டும்.

News வலிப்பு