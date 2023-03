Doctor Vikatan: அடிக்கடி வரும் நெஞ்சுவலி... அசிடிட்டி காரணமாகுமா?

Published: 28 Mar 2023 9 AM Updated: 28 Mar 2023 9 AM

உணவுக்குழாயின் அருகில் வால்வு ஒன்று இருக்கும். அதில் கசிவு ஏற்படும்போது அமிலமானது எதுக்களித்து வந்து நெஞ்சுவலியையும் முதுகுவலியையும் ஏற்படுத்தலாம்.

