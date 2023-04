Doctor Vikatan: தினமும் காலையில் எழுந்திருக்கும்போது தலைவலி... தீர்வு என்ன?

Published: 29 Apr 2023 9 AM Updated: 29 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

தலைவலியில் பல வகைகள் உள்ளது பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள். தலையைச் சுற்றி மொத்தமாக வலிப்பதை டென்ஷன் தலைவலி என்போம். கொத்துத் தலைவலி என ஒன்று உண்டு. ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் வலியை உணரச் செய்கிற ஒற்றைத் தலைவலி... அதை மைக்ரேன் என்று சொல்வோம்.

