Doctor Vikatan: காதுக்குள் பூச்சி போனால், காது கேட்காமல் போக வாய்ப்பு உண்டா?

Published: 21 Jun 2023 9 AM Updated: 21 Jun 2023 9 AM

எறும்பு, சின்ன வண்டு போன்ற பூச்சிகள் காதுக்குள் சென்று காது ஜவ்வு அல்லது சருமப் பகுதியைக் கடிப்பதால் வலி அல்லது ரத்தக் கசிவு ஏற்படலாம். காதுக்குள் பூச்சி சென்றுவிட்டால் அதற்கான சரியான தீர்வு என்ன தெரியுமா?

