Doctor Vikatan: ரத்தத்தில் இரும்புச்சத்து அதிகமாகுமா... அப்படி ஆவது பிரச்னைக்குரியதா?

Published: 30 Jun 2023 9 AM Updated: 30 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ஒரு மில்லி ரத்தத்தில் ஒரு மில்லிகிராம் இரும்புச்சத்து இருக்கும். தலசீமியா பாதிப்பில் மாதந்தோறும் ரத்தம் ஏற்ற வேண்டும். மஜ்ஜை பாதிப்பால் வரும் ஏபிளாஸ்டிக் அனீமியாவுக்கும் ரத்தம் ஏற்ற வேண்டியது தேவைப்படலாம்.

News ரத்தச்சோகை | மாதிரிப்படம்