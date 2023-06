Doctor Vikatan: டீன் ஏஜ் பெண்கள் மென்ஸ்ட்டுரல் கப் உபயோகிப்பது சரியா?

Published: 05 Jun 2023 9 AM Updated: 05 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

முன்பெல்லாம் தாம்பத்திய உறவின் மூலம்தான் ஹைமன் எனப்படும் அந்தரங்க உறுப்புப் பகுதி தளரும். ஆனால் இன்று தாம்பத்திய உறவு அனுபவமே இல்லாத இளம் பெண்களுக்கும் அந்த பாதிப்பு வருகிறது.

News மென்ஸ்ட்டுரல் கப் (Representational Image) ( Photo by Oana Cristina on Unsplash )