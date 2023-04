Doctor Vikatan: வியர்வையோடு இருக்கும்போது குளிக்கக்கூடாது என்பது உண்மையா?

Published: 09 Apr 2023 9 AM Updated: 09 Apr 2023 9 AM

வியர்வையோடு சருமத்தில் பாக்டீரியா நீண்ட நேரம் இருந்தால், அது பல்கிப் பெருக வாய்ப்புகள் அதிகம். அதன் காரணமாக உடலில் கெட்ட வாடை, இன்ஃபெக்ஷன் போன்றவை ஏற்படலாம்.

News வியர்வை